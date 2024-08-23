Это поможет сбалансировать энергосистему страны и избежать ограничений электроэнергии.

Сегодня, 23 августа, после планового ремонта к энергосистеме подключен еще один атомный блок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что атомный блок добавит 1000 МВт мощности и стабильности энергосистеме и позволит не применять ограничения энергоснабжения для потребителей.

"Энергетики действительно делают невероятные вещи в этой сложной ситуации, чтобы мы оставались со светом и теплом. Сейчас досрочно, но с соблюдением всех норм безопасности вышел из планового ремонта и обслуживания очередной атомный блок", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Видео дня

По его словам, подключение атомного блока поможет сбалансировать энергосистему страны и избежать ограничений электроэнергии.

Ситуация в энергосистеме - последние новости

18 августа в Украину вернулись отключения электроэнергии для всех потребителей. Тогда графики почасовых отключений электроэнергии применялись с 17:00 до 21:00.

19 августа эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский отметил, что отключения света во время отопительного периода в Украине могут длиться от 6 до 8 часов в сутки. С наступлением холодов спрос на электроэнергию увеличится, что усилит нагрузку на энергосистему.

Вас также могут заинтересовать новости: