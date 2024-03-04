Экспорт электроэнергии из Украины в другие страны осуществляется исключительно при условии отсутствия дефицита в энергосистеме.

Украина в понедельник в течение суток планирует поставить на экспорт рекордный объем электроэнергии в пять стран.

"Сегодня в течение суток запланировано поставить на экспорт рекордный объем электроэнергии - 13 264 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 716 МВт. Украинская электроэнергия будет экспортирована в 5 стран: Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову", - сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" подчеркнули, что экспорт электроэнергии из Украины в другие страны осуществляется исключительно при условии отсутствия дефицита в энергосистеме.

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Энергетики объяснили, что полноводие в реках и солнечная погода способствуют активной работе гидроэлектростанций и электростанций на ВИЭ (Возобновляемые источники энергии - УНИАН).

"Благодаря этому производители электроэнергии имеют возможность не только полностью обеспечивать потребности украинских потребителей, но и продавать электроэнергию в соседние страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что импорт электроэнергии запланирован незначительным объемом в вечерние часы из Словакии, Молдовы, Румынии. Общий объем 132 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 62 МВт.

Украинская энергетика - последние новости

21 февраля сообщалось, что после обстрела россиян была повреждена линия, которая обеспечивала энергопитание Запорожской атомной электростанции. На тот момент без света оставалось 358 населенных пунктов.

23 февраля стало известно, что Украина и Венгрия возобновили торговлю электричеством между странами по европейским правилам.

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