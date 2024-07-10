Отмечается, что ужесточение ограничений вызвано жарой.

Украинцев предупредили о дне жестких отключений света. В четверг, 11 июня, ограничения усилят из-за жары.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что графики отключений электроэнергии будут применяться на протяжении всех суток.

При этом с 16:00 до 23:00 будут применятся четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди.

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"Причина усиления ограничений – рост потребления в жару", – говорится в сообщении.

Напомним, что условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без света выглядит так:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки;

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки.

Ситуация со светом в Украине - послдение новости

Советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко сообщил, что с 20-х чисел июля в Украине ожидается выход из ремонтов генерирующего оборудования. Это должно улучшить ситуацию в энергосистеме и приведет к существенному смягчению графиков.

При этом энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН сообщил, что ситуация в украинской энергосистеме может улучшиться в августе, когда будут работать как минимум восемь атомных энергоблоков.

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