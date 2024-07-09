Геннадий Рябцев считает, что в июле ситуация с отключением света в Украине не изменится.

Ситуация в украинской энергосистеме может улучшиться в августе, когда будут работать как минимум восемь атомных энергоблоков. Об этом в комментарии УНИАН рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

В то же время, по его словам, в июле отключений света меньше не станет, и сохранятся примерно те же графики, действующие по состоянию на сейчас. Таким образом, в течение текущего месяца потребители могут сидеть без света около 10-12 часов в сутки.

"Один энергоблок выйдет из плановых работ, а другой зайдет. Поэтому ситуация может измениться к лучшему, если будут работать как минимум восемь энергоблоков из девяти. А это можно ожидать только в конце лета. То есть где-то, может, в августе, но точно не в июле", - сказал Рябцев.

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Он также отметил, что сейчас работает только шесть энергоблоков из девяти. При этом двум энергоблокам уменьшают генерацию перед выводом в обслуживание.

"Нельзя просто взять и нажать кнопку и остановить энергоблок. Он должен в течение определенного периода времени уменьшать объем генерации, чтобы потом его остановили для замены отработанного топлива свежим", - пояснил эксперт.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко сообщал, что с 20-х чисел июля в Украине ожидается выход из ремонтов генерирующего оборудования. Это должно улучшить ситуацию в энергосистеме и приведет к существенному смягчению графиков. Он отметил, что дефицит в энергосистеме хоть и останется, однако будет существенно меньше.

8 июля стало известно, что в Польше обсуждают возможность помочь Украине в поставках электроэнергии перед зимой. Речь идет о сжигании польского угля на электростанциях для выработки электричества.

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