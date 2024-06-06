На завтра такая тенденция сохранится.

Киеву увеличили лимиты электроэнергии. Так, НЭК "Укрэнерго" выделило больше объемов для столицы. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

По его словам, прогнозируемое потребление Киева на завтра, 7 июня, будет 1050-1100 МВт.

"Критическая инфраструктура в нем сейчас занимает около 25%. Еще нужно вычесть ограничения. То есть для нас с вами (население и бизнес) останется где-то 50% от привычного потребления. Для Киева сегодня "Укрэнерго" выделило больше объемов, поэтому сегодня немножечко легче. На завтра тенденция сохранится", - заявил он.

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Также Коваленко напомнил, что с 24 июня начинает работать постановление о справедливом распределении лимитов.

"Надеюсь, станет если не легче, то хотя бы более понятно, по какому принципу рассчитывают ограничения. Также рассчитываю на решение о распределении между регионами. Хочется добавить какой-то оптимистический призыв. Однако пока могу сказать лишь одно: держимся", - добавил гендиректор YASNO.

Отключение света в Киеве

Отключения электроэнергии у бытовых и коммерческих потребителей в Киеве масштабнее, чем в остальных регионах. Коваленко объяснял, что это связано с большим количеством критических объектов, которые нельзя отключать.

"Это связано в том числе с большим количеством критической инфраструктуры. То есть от максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и уже остаток распределяется между всеми потребителями", - пояснил он.

Он также выразил надежду, что эта ситуация "немного сбалансируется" уже в ближайшее время.

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