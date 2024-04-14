4 области могут остаться совсем без электроэнергии, говорит Закревский.

В следующем году в 12 областях Украины гарантированно будут длительные отключения электроэнергии. Такой прогноз сделал эксперт по энергетике, председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины" Андрей Закревский.

В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что в этих 12 областях света может не быть более 6 часов. Кроме того, существует риск того, что в 4 регионах совсем не будет электроэнергии.

"У нас с маневровой генерации осталось буквально 12% от того, что было еще месяц назад, то есть есть только базовая электрогенерация, это атомные электростанции. В следующем году у нас есть 12 областей Украины, в которых гарантированно будут отключения электроэнергии более 6 часов в сутки. Что касается таких областей, то это Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская – там гарантированно будут отключения. Если мы не сделаем дополнительные пересечения через Днепр, то будут 4 области совсем без электроэнергии", – пояснил Закревский.

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Он отметил, что после ударов со стороны РФ были восстановлены два единственных трансформаторных узла, которые есть на юге страны. Эксперт прогнозирует, что враг нанесет новые удары по этим узлам.

"Я сказал, что в Николаевской, Херсонской и Одесской областях не будет света зимой, потому что мы там не рассредоточили эти узлы. Сразу могу сказать, что враг 100% по ним ударит, а еще будет бить по пересечениям, которые будут идти через Киев и дальше через Днепр", – считает Андрей Закревский.

Удары РФ по энергетике Украины: прогнозы

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Украине снова могут ввести графики отключений света. Это может произойти при нескольких условиях, в частности в том случае, если не будет восстановлена разрушенная тепловая генерация, а также не будет хватать объемов электроэнергии, которую Украина получает из Европы.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорит, что сейчас можно говорить о повреждении 75 – 80% общей тепловой генерации. По его словам, уже в июле – августе мы, вероятно, не сможем избежать ограничений в электроснабжении.

В то же время глава Киевского офиса Секретариата Энергетического сообщества, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины (2019-2020 гг.) Алексей Оржель прогнозирует, что Украина может остаться без централизованного отопления. Он отметил, что россияне продолжают наносить удары по теплоэлектроцентралям, которые обеспечивают тепло.

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