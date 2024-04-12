Харченко посоветовал украинцам не замораживать продукты, "потому что будет очень жаль".

11 апреля российские захватчики в очередной раз нанесли удар по украинской энергетике. Оккупанты атаковали Сумскую ТЭЦ и полностью разрушили Трипольскую ТЭС на Киевщине.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко спрогнозировал, к какой ситуации стоит готовиться украинцам. В эфире "24 канала" он отметил, что сейчас можно говорить о повреждении 75 – 80% общей тепловой генерации.

"Потеря такой мощности на практике означает, что уже в июле – августе мы, вероятно, не сможем избежать ограничений поставок. Я не советую никому в этом году замораживать что-то в холодильнике, потому что будет очень жаль Сейчас ситуация серьезная, атаки продолжается", – подчеркнул Харченко.

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Эксперт добавил, что когда на одну генерирующую станцию одновременно направляют несколько ракет, защититься почти невозможно.

"Методы физической защиты, защитные сооружения, чтобы обезопасить себя от такого нападения, стоили бы дороже, чем сама станция. Против массового применения ракет единственный инструмент – системы ПВО. К сожалению, их у нас сегодня недостаточно", – констатировал он.

Атаки по энергетике Украины: какими могут быть последствия

Глава Киевского офиса Секретариата Энергетического сообщества, экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель поделился своим прогнозом относительно поставок тепла. Он заявил, что из-за атак по РФ существует вероятность, что с наступлением холодов не будет возможности обеспечить централизованное отопление.

Стоит отметить, что во время атаки по Украине 11 апреля была уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. Это привело к потере энергосистемой части мощности, однако пока в "Укрэнерго" надеются, что ограничение потребления электроэнергии вводить не придется.

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