Российские оккупанты продолжают уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру.

Россия продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры в Украине. Из-за этого существует вероятность, что с наступлением холодов не будет возможности обеспечить централизованное отопление.

Такое заявление сделал в эфире телеканала "Киев24" глава Киевского офиса Секретариата Энергетического сообщества, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины (2019-2020 гг.) Алексей Оржель. Он отметил, что россияне продолжают наносить удары по теплоэлектроцентралям, которые обеспечивают тепло.

"Они продолжают бить по теплоэлектроцентралям. Мы видели, что Сумская ТЭЦ находилась под ударом. А теплоэлектроцентрали – это именно те объекты, которые обеспечивают тепло. Поэтому нам объективно надо готовиться к тому, что могут быть случаи, когда не будет возможности обеспечить централизованное отопление", – сказал он.

Если же централизованное отопление будет, то есть вероятность, что оно не сможет нести такую нагрузку, которая позволит комфортно находиться в помещении.

"Оно будет работать для того, чтобы не замерзли теплоносители. Это означает, что той комфортной температуры (отопления) +21 можно просто не удержать", – резюмировал он.

Удары по критической инфраструктуре в Украине

В результате российских атак по Украине уже уничтожено немало важных объектов энергетической инфраструктуры. В частности, россияне разрушили Харьковскую ТЭЦ-5. Мэр Харькова Игорь Терехов уже заявил, что приоритетом в подготовке Харькова к следующему отопительному сезону станет отход от централизованного отопления.

Во время атаки по Украине 11 апреля россияне нанесли удар по Трипольской ТЭС в Киевской области. Это самая мощная электростанция Киевской области. Энергогенерирующее предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Российским ударом она полностью разрушена.

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