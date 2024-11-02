Постоянными дроновыми атаками враг проводит тестирование своего ВПК и украинской системы ПВО.

Враг бережет ракеты и хочет истощить и вывести из строя украинскую систему ПВО, поэтому в последнее время наблюдаются многочасовые атаки территории Украины российскими беспилотниками.

Об этом сказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко в эфире телемарафона. Он отметил, что россияне изменили тактику и пробуют постоянные запуски БПЛА, чтобы перевести Украину в круглосуточный режим воздушных тревог.

По его словам, ранее российские оккупанты использовали БПЛА, прежде всего, с разведывательной целью - собирали информацию о том, где и какие системы ПВО у нас есть. Он отметил, что это было, в первую очередь, связано с подготовительной работой перед массированными ракетными ударами.

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Жовтенко отметил, что теперь путинский режим пытается накопить запас крылатых и баллистических ракет. Он напомнил, что их России поставлял и Иран, но после недавних ударов Израиля по этой стране, с производством баллистических ракет и поставкой их россиянам возникают проблемы. По его словам, это заставляет россиян больше полагаться на Северную Корею. Эксперт отметил, что России приходится экономить ракеты, поэтому они сейчас больше полагаются на ударные БПЛА, которые получают не только из Ирана, но и наладили собственное производство.

Жовтенко отметил, что россияне пробуют перевести запуск БПЛА по территории Украины в круглосуточный режим. "То, что сейчас, это определенный тест на проверку способности именно этого компонента российского ВПК - будет ли он справляться с высокими темпами использования беспилотников. И, соответственно, "24 на 7" будет ли справляться система ПВО Украины", - сказал он.

По его словам, россияне таким образом пытаются истощить и вывести из строя украинские системы ПВО, не прибегая к использованию крылатых и баллистических ракет.

Эксперт отметил, что Украина также адаптируется к новой тактике россиян. "Как только мониторинговые каналы сообщали о том, что на нескольких авиабазах в РФ снаряжены или снаряжаются Ту-95 или Ту-22, то в ближайшие ночи туда прилетали украинские БПЛА. И это заставляло россиян поднимать самолеты, рассредоточивать их и потом начинать процесс снаряжения снова", - сказал Жовтенко.

Удары РФ по Украине

Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что в течение октября оккупанты запустили по Украине 1908 "шахедов", что составляет около 62 дронов в день. По его словам, только в ночь на 2 ноября РФ запустила по Украине 71 "шахед".

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