Свет пропадает во многих случаях. Куда обращаться, если во тьму погрузился весь дом, - читайте в материале от УНИАН.

На сегодня свет может пропадать без предупреждения только в случае чрезвычайных ситуаций, например, стихийных бедствий или ударов врага по критической инфраструктуре. Во всех остальных вариантах, в том числе задолженности, потребителей заранее предупреждают.

Сколько можно сидеть без света в целом зависит от причины обесточивания. Электроэнергия может отсутствовать в доме не более 24 часов подряд, в некоторых случаях допускается даже 72-часовая "пауза". В форс-мажорных обстоятельствах гражданам лучше запастись терпением.

Что делать при отключении электричества

Если в вашем доме внезапно пропала электроэнергия, убедитесь, что это отключение не спровоцировано неполадками в домашней электросети. Спросите у соседей, есть ли у них свет, поищите другие признаки, подтверждающие отключение электроэнергии на всей улице, например, горят ли фонари или окна в домах напротив.

Видео дня

Подходить к оголенным проводам менее чем на 6 метров, тем более касаться их руками, либо прикасаться к упавшим на линию деревьям и ветвям - такие действия нельзя совершать в случае отключения электричества.

Если отключили свет во всем доме, проверьте, работает ли в доме счетчик. Если предохранители включены, сам счетчик работает, но света нет - узнайте, работает ли освещение в подъезде.

Если света нет во всем доме или только в вашей квартире обращайтесь в управляющую компанию или ОСМД для вызова электрика.

Если отключили свет в частном доме, проверьте автоматические выключатели возле счетчика. Возможно, ваша домашняя сеть просто перегружена. Если счетчик включен, а света все равно нет, тогда есть большая вероятность повреждения кабеля или "обрыва нуля" (пропал контакт нулевого провода).

Наберите местный РЭС (номер телефона указан на платежке), узнайте причины и сроки ремонта. Также можно звонить на горячую линию своего облэнерго.

Нормы аварийного отключения электроэнергии

Свет могут отключать также в случае проблем с электроустановками потребителей, угрожающих аварией, пожаром и созданием угрозы жизни, либо же задолженностью за услуги. При этом потребителей предупреждают о прекращении снабжения электроэнергии за 5 дней до отключения. В некоторых случаях граждан предупреждают за 10 дней.

Потребитель получает письменное уведомление (предупреждение) с указанными ФИО, подписью ответственного лица, для должников указывается еще и сумма долга.

Аварийное отключение электроэнергии - временное. Тогда потребителей информируют о ЧП через СМИ в течение пяти дней после возникновения аварии.

Ранее УНИАН писал, как почистить батареи отопления от пыли.

Вас также могут заинтересовать новости: