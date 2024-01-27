Безопасность Европейского континента зависит от того, насколько быстро российские захватчики уйдут с Запорожской АЭС.

Российская оккупация Запорожской атомной электростанции ведет к инциденту. Об этом сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Там постоянно становится хуже. Во-первых, уже было 8 блэкаутов Запорожской атомной электростанции. Они (российские захватчики, – УНИАН) скрывают фактическое положение дел на станции. Соответственно, если эксперты МАГАТЭ видят деградацию оборудования на станции, то вопрос в том, что безопасность континента, в принципе, зависит от того, насколько быстро они отсюда уйдут", – сказал Галущенко.

При этом, по его словам, в Украине ожидают визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Украину, а также его личный визит на АЭС.

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"Почти уже два года наша станция в оккупации. К сожалению, это время движется к инциденту. Вопрос: когда это произойдет?", – заявил Галущенко.

Министр добавил, что на АЭС происходит безумное давление на персонал со стороны оккупантов.

"Были случаи, когда люди просто исчезали. И их пытали. Потом возвращали. Были случаи физического насилия прямо на глазах у всех. Мы все это знаем. Есть большое количество людей, которые не согласились на сотрудничество с россиянами. К сожалению, есть люди, которые согласились", – сказал Галущенко.

Также он добавил, что фамилии всех россиян, находящихся на АЭС, известны.

Оккупация ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, на временно захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции может возникнуть новая угроза ядерной и радиационной безопасности. Как заявил и. о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, в ближайшее время истекает разрешенный производителем шестилетний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах Запорожской АЭС.

Дальнейшая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, установленные с учетом норм безопасности, и может привести к разрушению целостности топливных элементов и, как следствие, к радиационной аварии.

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