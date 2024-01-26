В ближайшее время истекает разрешенный производителем шестилетний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах станции.

На временно захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции может возникнуть новая угроза ядерной и радиационной безопасности. Как заявил и. о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, в ближайшее время истекает разрешенный производителем шестилетний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах Запорожской АЭС.

По его словам, дальнейшая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, установленные с учетом норм безопасности, и может привести к разрушению целостности топливных элементов и, как следствие, к радиационной аварии.

"Попытки захватчиков поочередно переводить энергоблоки ЗАЭС из состояния "холодный останов" в "горячий" еще больше расшатывают ситуацию, не говоря уже об откровенном нарушении условий лицензий Госатомрегулирования на эксплуатацию этих ядерных установок, то есть одновременно и требований украинского и международного законодательства", – подчеркнул Котин.

Ситуация на Запорожской АЭС

С марта 2022 года Запорожская АЭС находится под российской оккупацией. С тех пор она постоянно находится в шаге от катастрофы. Кроме того, россияне превратили ЗАЭС в военную базу. На площадке атомного объекта находятся российская техника и военные. Периметр вокруг станции заминирован.

В октябре 2023 года оккупанты разогрели четвертый энергоблок станции, что запрещено требованиями эксплуатации, потому что может спровоцировать аварию. Зато энергоблок №6 выводят из "горячего" состояния в "холодное".

Так, в соответствии с требованиями лицензий Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков ЗАЭС, все энергоблоки станции должны находиться исключительно в "холодном останове". Перевод энергоблоков в более опасный "горячий останов" - запрещен.

"Несоблюдение требований лицензий Госатомрегулирования ведет к неизбежной деградации оборудования и систем станции, важных для безопасности. Это может привести не только к росту количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии", - заявил и. о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

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