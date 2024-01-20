Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов среагировал на заявление МАГАТЭ о новом заминировании территории Запорожской АЭС и заявил, что "острая фраза" относительно возможности теракта на станции уже пройдена.
Он намекнул в эфире телемарафона, что ничего нового в действиях врага не наблюдается. "Еще в прошлом году Главное управление разведки Минобороны даже обнародовало карты минно-взрывных заграждений, которые россияне сделали вокруг периметра Запорожской АЭС и в середине самой станции. Тогда, можем напомнить, что эксперты МАГАТЭ не подтверждали эти факты или не комментировали ситуацию, или обращали внимание на те участки, где такие вещи отсутствуют", - отметил он.
Юсов подчеркнул, что российские оккупанты давно превратили Запорожскую АЭС в военный объект, где располагают свой личный состав и вооружение. При этом он напомнил, что фиксировались обстрелы оккупантов с территории станции и по самой станции, размещение на ее территории реактивных систем залпового огня, также Россия запускала там БПЛА. Он подчеркнул, что разведка всегда говорила об этих угрозах.
"Определенный период была прямая угроза диверсий и теракта на территории ЗАЭС со стороны оккупантов, но в результате ряда мер острую фазу удалось снять. Но угроза и для личного состава, и для объекта будет сохраняться все время, пока он захвачен террористами. Только возвращение станции под украинский контроль позволит восстановить соблюдение стандартов международного атомного права и в целом безопасность гражданского персонала и объекта для всех окружающих территорий", - отметил Юсов.
Что известно об очередном заминировании ЗАЭС
После оккупации Россией в марте 2022 года Запорожская атомная электростанция оказывалась не единожды на грани катастрофы, речь шла и о возможности терактов со стороны оккупантов.
В МАГАТЭ сообщили, что 18 января эксперты агентства посетили станцию, в том числе все шесть основных диспетчерских пунктов.
В заявлении отмечается, что российские захватчики установили мины на территории временно оккупированной Запорожской АЭС.
Представители МАГАТЭ получили доступ к реакторному залу энергоблока № 6, хотя их все еще не пускают в другие реакторные залы, машинные залы и на крыши реакторов. Как пояснил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, это необходимо для мониторинга ядерной безопасности и соблюдения пяти конкретных принципов защиты ЗАЭС.
По данным МАГАТЭ, россияне вновь установили мины по периметру станции. Речь идет о буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, которая была разминирована в 2023 году. Сейчас эта зона считается закрытой и не доступна для персонала АЭС. Гросси подчеркнул, что подобная ситуация несовместима со стандартами безопасности МАГАТЭ.