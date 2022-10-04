Вашингтон рассчитывает убедить правительства и компании во всем мире принять план G7.

Ограничение цен на нефть из России даст возможность 50 развивающимся странам мира экономить на расходах $160 миллиардов в год. Соответствующий план был разработан, чтобы сократить доходы Кремля для ведения войны в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США, пишет Financial Times.

План ограничения позволит западным компаниям с декабря обслуживать и страховать российские нефтяные грузы по всему миру, освобождая их от эмбарго ЕС и других западных стран, если продажи осуществляются ниже ограничения. Этот уровень еще должны согласовать.

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Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что ограничение будет "гораздо выше" себестоимости добычи в России, чтобы наказать Москву, не побуждая нефтяные компании к сокращению поставок.

Пока неизвестно, как этот эксперимент сработает на практике, какое он окажет влияние на рынок и как отреагирует Россия.

В исследовании Минфина США, сравнивается влияние на мировой нефтяной рынок функционирующего плана по ограничению цен на российскую нефть со сценарием, при котором действовало эмбарго без исключений на поставки ниже цены.

Казначейство отказывается уточнять, какой уровень цен приведет к экономии 160 миллиардов долларов.

Издание добавляет, что Вашингтон рассчитывает больше на "пряник", чем на "кнут", чтобы убедить правительства и компании во всем мире принять план G7, даже если они официально не подпишут коалицию, которая утвердит ограничения цен.

Ограничение цены на российскую нефть

Как сообщал УНИАН, идея введения предельных цен на российскую нефть была выдвинута на саммите лидеров G7 в конце июня. Таким образом страны "Большой семерки" намерены ограничить доходы Москвы от продажи нефти.

Министр финансов США Джанет Йеллен представила эту идею азиатским лидерам во время зарубежного турне и сообщила Reuters, что провела обнадеживающие переговоры с Индией.

Некоторые трейдеры и аналитики нефтяного рынка выразили сомнения в том, что ценовой потолок сработает, поскольку Россия нашла способы поставлять свою нефть в Азию без использования западного страхования судов. Москва может полностью прекратить экспорт части нефти, что приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители.

Если Россия не примет во внимание ограничение цен на ее нефть страны "Большой семерки" рассматривают введение полного запрета на транспортировку российской нефти среди вариантов, которые позволят избавить Москву огромных доходов на фоне ее вторжения в Украину.

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