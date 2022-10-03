Поставки нефти из России в Европу упали на 60%; импорт в Азию также уменьшается. А страны ОПЕК+ обдумывают крупнейшие сокращения добычи нефти со времен кризиса 2020 года.

Морские поставки российской нефти в Евросоюз и Великобританию сократились примерно на 60% по сравнению с тем, какими они были до полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

В частности, клиенты на севере Европы сократили свои закупки, которые в настоящее время составляют менее 200 тысяч баррелей в день, что на 1 миллион ниже уровня, который наблюдался в начале года, пишет Bloomberg.

Между тем перенаправление объемов нефти из Европы в Азию достигло своего максимума. Потоки российской нефти для трех крупных покупателей - Китая, Индии и Турции - достигли пика в июне и составили 2,2 миллиона баррелей в день. В течение сентября этот показатель снизился примерно на 350 тысяч баррелей в день.

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Общий экспорт нефти из РФ оставался ниже 3 миллионов баррелей в день уже третью неделю. Падение было вызвано меньшими потоками в Северную Европу, тогда как поставки на рынки Азии оставались стабильными.

Отмечается, что планы США и их союзников ввести ограничение цены на российскую нефть, согласно которому покупатели будут получать доступ к страхованию и другим основным услугам только в том случае, если уплаченная цена будет ниже порога, который еще не определен, вызывает путаницу среди покупателей. Отсутствие ясности относительно уровня, на котором будет установлено ограничение, неопределенность относительно того, когда оно будет введено, и немного деталей относительно того, как оно будет контролироваться, оставляет потенциальных покупателей российской нефти в подвешенном состоянии, пока ситуация не прояснится.

ОПЕК + готовится уменьшить добычу нефти

Между тем Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК сообщает, что группа стран ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в день. В дополнение к этому, отдельные страны-члены ОПЕК+ могут дополнительно сократить добычу нефти, что, в общем, сделает эти сокращения крупнейшим с 2020 года.

Группа собирается встретиться 5 октября в Вене на фоне падения цен на нефть ниже $90 за баррель и нескольких месяцев серьезной волатильности на рынке. Эта ситуация на рынке заставила Саудовскую Аравию, крупнейшего производителя ОПЕК+, заявить, что группа может сократить добычу.

"Это может быть таким же значимым, как встреча в апреле 2020 года", — сказал источник, имея в виду, что тогда ОПЕК+ договорилась о рекордном сокращении поставок примерно на 10 миллионов баррелей в день (10% мирового предложения), поскольку пандемия COVID-19 сократила спрос.

Значительное сокращение, вероятно, разозлит Соединенные Штаты, которые давили на Саудовскую Аравию, чтобы она продолжала добывать больше нефти, чтобы помочь еще больше снизить цены и сократить доходы для России, поскольку Запад стремится наказать Москву за войну в Украине.

На прошлой неделе источник, знакомый с мнением России, сообщил, что Москва хотела бы, чтобы ОПЕК+ сократила целевой объем добычи на 1 миллион баррелей в день (1% мировых поставок).

В воскресенье источники сообщили, что сокращение может превысить 1 млн баррелей в сутки.

В понедельник один источник в ОПЕК сообщил, что добровольные сокращения отдельными членами будут дополнять эту цифру. Пока не было ясно, какой уровень добровольного сокращения может сделать Саудовская Аравия или любой другой ведущий производитель ОПЕК Персидского залива.

Ограничение цены на российскую нефть-что известно

Как сообщал УНИАН, идея введения предельных цен на российскую нефть была выдвинута на саммите лидеров G7 в конце июня. Таким образом страны "Большой семерки" намерены ограничить доходы Москвы от продажи нефти.

Министр финансов США Джанет Йеллен представила эту идею азиатским лидерам во время зарубежного турне месяце и сообщила Reuters, что провела обнадеживающие переговоры с Индией.

Некоторые трейдеры и аналитики нефтяного рынка выразили сомнения в том, что ценовой потолок сработает, поскольку Россия нашла способы поставлять свою нефть в Азию без использования западного страхования судов. Москва может полностью прекратить экспорт части нефти, что приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители.

Если Россия не примет во внимание ограничение цен на ее нефть, страны "Большой семерки" рассматривают введение полного запрета на транспортировку российской нефти среди вариантов, которые позволят избавить Москву огромных доходов на фоне ее вторжения в Украину.

Согласованный G7 план ограничение цен призывает страны-участницы отказать в страховании, финансирование, брокерских и иных услугах нефтяным грузам с РФ, если стоимость этих грузов будет выше еще не определенной предельной границы цен на нефть и два вида нефтепродуктов.

Помощник министра финансов США по вопросам противодействия финансированию терроризма и финансовых преступлений Элизабет Розенберг в сентябре заявила, что предельная цена на российскую нефть должна быть установлена на уровне справедливой рыночной стоимости за вычетом любой надбавки за риск, связанный с ее вторжением в Украину. По словам Розенберг, поставщикам услуг не нужно будет контролировать соблюдение лимита цен самостоятельно, но они могут полагаться на аттестации покупателей и продавцов, оставив контроль за соблюдением юрисдикциям-участницам.

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