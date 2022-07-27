G7 хочет, чтобы цена на российскую нефть устанавливалась на уровне выше себестоимости добычи в РФ, но гораздо ниже текущих высоких рыночных цен.

Страны "Большой семерки" стремятся внедрить механизм ограничения цен на российскую нефть до 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского Союза, запрещающие морской импорт этого сырья из РФ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновников стран G7.

"Цель здесь состоит в том, чтобы согласовать сроки, которые ЕС уже установил. Мы хотим убедиться, что механизм ограничения цен вступит в силу одновременно", - сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Страны G7 (США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия и Великобритания) заявили в прошлом месяце, что рассмотрят вопрос об установлении предельной цены на российскую нефть, чтобы ограничить доходы РФ от энергоносителей, которые Москва использует для финансирования своего вторжения в Украину.

С тех пор были попытки привлечь Китай и Индию, которые уже покупают российскую нефть со скидкой от рыночной цены.

"Мы уже слышали от ряда азиатских стран, которые заинтересованы либо в присоединении к коалиции, или в лучшем понимании ценового уровня, по которым цена будет установлена, чтобы укрепить свою позицию в переговорах с россиянами относительно будущих контрактов", – сказал представитель G7.

По этой причине цена, установленная G7, будет обнародована, добавил он.

Китай и Индия заинтересованы в минимизации расходов на импорт нефти, поскольку они обеспокоены влиянием на бюджет из-за часто субсидируемых розничных цен и инфляции, сказал чиновник.

G7 хочет, чтобы цена на российскую нефть устанавливалась членами картеля покупателей на уровне, выше себестоимости добычи в РФ, чтобы Кремль имел стимул продолжать добычу, но гораздо ниже текущих высоких рыночных цен.

Таким образом, Россия столкнется с трудным выбором между согласием на более низкие, но постоянные доходы и почти их полным отсутствием, когда эмбарго ЕС на сырую нефть вступит в силу в декабре.

Чиновник сказал, что России будет трудно продавать свою нефть где-либо еще, поскольку санкции ЕС предусматривают запрет на все финансовые услуги, связанные с торговлей ее нефтью, включая страхование, перестрахование и финансирование грузов и судов.

Эмбарго на российскую нефть

Как ранее сообщал УНИАН, 31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца текущего года.

Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

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