По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", запасов больше, чем средний показатель 2014 и 2018 годов.

По состоянию на середину декабря в Украине в подземных хранилищах находится более 15 млрд кубов газа, которого достаточно для того, чтобы обеспечить потребности населения и бюджетных организаций по стабильным ценам.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время брифинга по созданию Координационного энергетического штаба.

"В Украине нормальные запасы газа. На данный момент, в наших хранилищах газа более 15 млрд кубометров. Это больше, чем средний показатель 2014 и 2018 годов. Этого достаточно, чтобы обеспечить потребности населения, бюджетных организаций, учреждения здравоохранения, а также потребности других потребителей", – сказал Витренко.

По его словам, имеющиеся запасы газа в хранилищах гарантируют поставки его населению без перебоев по стабильным ценам.

Читайте такжеУкраинцы будут "с теплом и светом": Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике "абсолютно стабильной""Это дает нам уверенность, что этот отопительный сезон при нормальных условиях мы пройдем с нормальным снабжением газа, без перебоев, со стабильными ценами и тарифами на газ", – добавил Витренко.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в течение текущего отопительного сезона тарифы для населения на газ, тепло, электроэнергию меняться не будут.

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Автор: Богдан Слуцкий