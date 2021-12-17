В этом отопительном сезоне средний размер субсидии для украинцев превысит 2000 грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в течение текущего отопительного сезона тарифы на газ, тепло, электроэнергию меняться не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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"До завершения отопительного сезона тарифы на газ, тепло, электроэнергию меняться не будут", - сказал он.

Также премьер добавил, что в прошлом отопительном сезоне средний размер субсидии для украинцев составлял 1770 грн. В этом отопительном сезоне он превысит 2000 грн.

Меморандум:

30 сентября 2021 года Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

22 октября Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров в трехдневный срок принять исчерпывающие меры по установлению механизмов бесперебойной и без права отключения поставки природного газа бытовым потребителям, бюджетным и религиозным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям.

Автор: Дмитрий Шварц