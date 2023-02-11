Жертв или пострадавших в результате атак нет.

В ночь с 10 на 11 февраля 2023 года враг дважды атаковал Одесскую область авиацией.

Как сообщает Оперативное командование "Пивдень", человеческих потерь или пострадавших нет.

"Пытаясь создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах, рашисты направили по расположенной там критической инфраструктуре ракеты воздушного базирования. Двумя Су-24М враг осуществил бомбардировку острова Змеиный, сбросив 4 авиабомбы" - говорится в сообщении.

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В то же время с берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма российские войска применили три противокорабельные ракеты "Оникс", которые попали в прибрежную зону.

Удар по Украине 10 февраля

В ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили по украинским городам иранскими дронами-камикадзе.

Около 4 утра Россия ударила по ряду городов Украины ракетами. В Харькове захватчики попали в объект критической инфраструктуры, в городе и области зафиксировали 10 взрывов.

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины на рассвете сбили пять крылатых ракет "Калибр" и пять дронов Shahed. Всего российские оккупанты выпустили шесть крылатых ракет и семь дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Ситуация в энергосистеме Украины

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение. Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

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