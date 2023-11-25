Энергетики призвали не перегружать сети и потреблять электроэнергию экономно.

Из-за ночной атаки российских дронов в Киеве и области могут быть аварийные отключения электроснабжения.

Как сообщает Укрэнерго, иагистральные воздушные линии электропередачи и линии распределения облэнерго в Центральном регионе повреждены в результате ночной атаки врага. Это означает, что надежность энергопитания в регионе снижена.

"Наши ремонтные бригады вместе с коллегами уже начали аварийно-восстановительные работы. В период выполнения восстановительных работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.

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В компании также отмечают, что для ликвидации последствий атаки требуется время, ремонтные бригады делают все возможное, чтобы восстановить надежность энергоснабжения как можно быстрее. Киевлян призвали не перегружать сети и потреблять электроэнергию экономно.

Ночная атака "шахедов" - что известно

Сегодня, 25 ноября, оккупанты ночью устроили очередную атаку дронов на столицу. В Киеве воздушная тревога длилась более 6 часов. Незначительные повреждения зафиксированы в Днепровском, Голосеевском и Печерском районах Киева.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что 25 ноября россияне выпустили рекордное количество ударных БПЛА "Shahed". Всего зафиксированы пуски около 75 "шахедов" с двух направлений – Приморско-Ахтарск и района Курской области РФ. Основное направление удара - Киев.

После российской ночной атаки"шахедами" в Киеве остались без света 77 жилых домов и 120 учреждений.

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