Европейские политики уже заигрывали с агрессором, и произошли миллионы человеческих трагедий, отметил советник руководителя Офиса президента.

Советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк призывает страны Европейского союза не заигрывать с агрессором и ввести эмбарго на российскую нефть.

Об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

"Если бы в 1938 году лидеры действовали решительно, Европа могла бы избежать Второй мировой войны. Но политики оказались трусами, заигрывали с агрессором. Последствия - миллионы человеческих трагедий. История не простит, если мы наступим на эти грабли снова. Евросоюз должен немедленно ввести эмбарго на российскую нефть. Времени нет", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

В то же время в венгерском правительстве заявили, что план Европейского союза по полному запрету на импорт российской нефти является неудовлетворительным, поскольку грозит энергетической безопасности Венгрии.

По информации источников агентства Bloomberg, ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ и разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024 года, Чехии - до июня 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что несостоятельность всех стран-членов Европейского союза принять решение о введении шестого пакета санкций с нефтяным эмбарго против РФ станет слишком щедрым подарком для президента Владимира Путина.

11 мая Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза не смог согласовать решение насчет шестого пакета санкций против Российской Федерации.

Вас также могут заинтересовать новости: