Венгрия возвращается к позиции, что введение нефтяного эмбарго против России было бы реалистичным лишь в том случае, если бы оно касалось только морских транспортных путей.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов поддержать нефтяное эмбарго против РФ, если оно будет касаться только морской нефти.

Об этом сообщает Hirado.hu.

По словам Сийярто, Европейская комиссия не имеет предложений противостоять негативным последствиям возможного российского нефтяного эмбарго, поэтому правительство займет позицию, что трубопроводная нефть должна быть исключением из этого запрета.

Сийярто предупредил, что вступление в силу предложения Брюсселя в его нынешнем виде нанесет огромный вред Венгрии, поскольку полностью разрушит энергетическую безопасность страны. Он подчеркнул, что эмбарго приведет к подорожанию топлива примерно на 55-60 процентов, что также отразится на цене всей другой продукции.

"Мы дали понять Европейской комиссии, что мы можем проголосовать за это предложение, только если Брюссель также предложит решение проблемы, созданной Брюсселем", - отметил венгерский дипломат.

По его словам, нужна программа модернизации структуры энергоснабжения Венгрии на миллиарды евро. По версии Сийярто, во время переговоров стало очевидным, что у Брюсселя нет точных решений в этом вопросе.

Таким образом, правительство Венгрии возвращается к позиции, что введение нефтяного эмбарго против России было бы реалистичным лишь в том случае, если бы оно касалось только морских транспортных путей, а трубопроводный транзит был бы полностью освобожден, подчеркнул Сийярто.

По информации СМИ, в правительстве Венгрии тайно обсуждают уменьшение энергозависимости от РФ в долгосрочной перспективе. Bloomberg сообщил, что переговоры между Орбаном и Урсулой фон дер Ляйен по нефтяному эмбарго продвинулись вперед.

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