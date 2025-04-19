Правительство Германии делает вид, что ничего не знает об этом, сообщает издание.

Немецкая госкомпания Sefe пополняет военный бюджет президента РФ Владимира Путина, покупая все больше российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет журнал Spiegel.

Возможно, она также нарушила санкции ЕС, но правительство Германии делает вид, что ничего не знает об этом, сообщает издание.

По его данным, с помощью Sefe российский СПГ из порта Сабетта на Ямале попадает во французский Дюнкерк на берегу Ла-Манша, а после - в европейскую сеть.

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"Юридически эмбарго на этот газ не действует. Однако Sefe подчиняется Федеральному министерству экономики (BMWK), которое по-прежнему возглавляют "зеленые", публично выступающие против бизнеса с РФ и войны в Украине", - указывает Spiegel.

Отмечается, что до сих пор Sefe и BMWK оправдывали импорт с полуострова Ямал в Дюнкерк существующими "обязательствами по закупкам". Представитель BMWK Филипп Ниммерманн ранее заявил, что если газ не будет закуплен, деньги налогоплательщиков будут потеряны, а согласованные в контрактах объемы придется оплачивать в любом случае.

Издание указывает на то, что как следует из данных аналитической компании Kpler, Sefe закупает СПГ у РФ в больших объемах, чем предусмотрено в контракте. По нему ежегодные закупки должны составлять 3,7 млрд кубометров газа, но только в 2024 году объем составил около 5 млрд кубометров. Судя по рыночным ценам, это более 300 млн евро, поступивших в российскую казну.

Кроме того, расследование показало, что Sefe, по всей видимости, перевозит свои заказы из порта Сабетта в Дюнкерк с помощью ледоколов российской компании "Атомфлот" - дочки "Росатома". Ледоколы расчищают путь танкерам с СПГ, за эти услуги подсанкционный в ЕС "Росатом" берет около 600 тысяч евро.

Российский газ в Европе

Европейский Союз работает над дорожной картой поэтапного отказа от закупок российского сжиженного природного газа, что должно стать сигналом для компаний о возможности закупать больше топлива из США. Об этом сказал президент Европейского Совета Антониу Кошта.

Отмечается, блок из 27 стран планирует обнародовать свой план отказа от закупок энергоресурсов в РФ 6 мая.

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