Блок 6 мая планирует обнародовать свой план отказа от закупок энергоресурсов из РФ.

Европейский Союз работает над дорожной картой поэтапного отказа от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ), что должно стать сигналом для компаний о возможности закупать больше топлива из США. Об этом сказал президент Европейского Совета Антониу Кошта, пишет Bloomberg.

Отмечается, блок из 27 стран планирует обнародовать свой план отказа от закупок энергоресурсов в РФ 6 мая.

Кошта заверил, что зависимость ЕС от российского газа сократилась примерно на 19% по сравнению с более 40% до войны, и блок продолжит сокращать российский импорт.

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"Это создает на рынке возможность для импорта от других поставщиков, в частности из Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

Издание напомнило, что президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Европу покупать больше американских энергоносителей, если блок хочет избежать пошлин, и именно сейчас ЕС работает над возможным соглашением с США для решения торгового конфликта.

Сейчас США являются третьим по величине поставщиком газа в ЕС.

Как подчеркивает издание, в то время как торговые переговоры между США и ЕС ведет Европейская комиссия, решение о новых контрактах на закупку СПГ могут принимать компании, и это зависит от их видения рынка и цен. По словам Кошты, многие имеют долгосрочные контракты с Россией.

"Политический сигнал, который дает комиссия, заключается в том, что есть веские причины для европейских компаний находить хорошие цены в США. Есть прекрасная возможность увеличить импорт СПГ из США", - подчеркнул Кошта.

Дорожная карта, над которой работает ЕС, имеет целью предложить европейским компаниям инструменты для расторжения долгосрочных контрактов с Россией.

Bloomberg подчеркнул, что хотя санкции на импорт российского газа теоретически были бы сильнейшим юридическим инструментом для покупателей ЕС, чтобы объявить о форс-мажоре и прекратить закупки, ЕС до сих пор не предлагал эту меру, поскольку он не получил бы необходимой единодушной поддержки на фоне противодействия со стороны Венгрии и Словакии.

Переговоры по новым пошлинам между США и ЕС

Как сообщал ранее УНИАН, в понедельник, 14 апреля, ЕС и США провели переговоры по пошлинам. По данным источников издания Bloomberg, представители США отметили, что 20% "взаимных" пошлин, которые были снижены до 10% на 90 дней, а также другие пошлины, в частности на автомобили и металлы, не будут полностью отменены.

Также стало известно, что в ЕС готовят контрмеры, если не удастся договориться с США по пошлинам. По словам источников в Евросоюзе, ответные меры будут приняты в качестве сдерживающего фактора и только в том случае, если переговоры с США, которые ввели новые пошлины на товары из ЕС, не дадут удовлетворительного результата. "Ограничение экспорта - один из нескольких вариантов, которые рассматривает ЕС", - цитирует Bloomberg один из источников.

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