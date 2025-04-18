Европейский Союз работает над дорожной картой поэтапного отказа от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ), что должно стать сигналом для компаний о возможности закупать больше топлива из США. Об этом сказал президент Европейского Совета Антониу Кошта, пишет Bloomberg.
Отмечается, блок из 27 стран планирует обнародовать свой план отказа от закупок энергоресурсов в РФ 6 мая.
Кошта заверил, что зависимость ЕС от российского газа сократилась примерно на 19% по сравнению с более 40% до войны, и блок продолжит сокращать российский импорт.
"Это создает на рынке возможность для импорта от других поставщиков, в частности из Соединенных Штатов", - подчеркнул он.
Издание напомнило, что президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Европу покупать больше американских энергоносителей, если блок хочет избежать пошлин, и именно сейчас ЕС работает над возможным соглашением с США для решения торгового конфликта.
Сейчас США являются третьим по величине поставщиком газа в ЕС.
Как подчеркивает издание, в то время как торговые переговоры между США и ЕС ведет Европейская комиссия, решение о новых контрактах на закупку СПГ могут принимать компании, и это зависит от их видения рынка и цен. По словам Кошты, многие имеют долгосрочные контракты с Россией.
"Политический сигнал, который дает комиссия, заключается в том, что есть веские причины для европейских компаний находить хорошие цены в США. Есть прекрасная возможность увеличить импорт СПГ из США", - подчеркнул Кошта.
Дорожная карта, над которой работает ЕС, имеет целью предложить европейским компаниям инструменты для расторжения долгосрочных контрактов с Россией.
Bloomberg подчеркнул, что хотя санкции на импорт российского газа теоретически были бы сильнейшим юридическим инструментом для покупателей ЕС, чтобы объявить о форс-мажоре и прекратить закупки, ЕС до сих пор не предлагал эту меру, поскольку он не получил бы необходимой единодушной поддержки на фоне противодействия со стороны Венгрии и Словакии.
Переговоры по новым пошлинам между США и ЕС
Как сообщал ранее УНИАН, в понедельник, 14 апреля, ЕС и США провели переговоры по пошлинам. По данным источников издания Bloomberg, представители США отметили, что 20% "взаимных" пошлин, которые были снижены до 10% на 90 дней, а также другие пошлины, в частности на автомобили и металлы, не будут полностью отменены.
Также стало известно, что в ЕС готовят контрмеры, если не удастся договориться с США по пошлинам. По словам источников в Евросоюзе, ответные меры будут приняты в качестве сдерживающего фактора и только в том случае, если переговоры с США, которые ввели новые пошлины на товары из ЕС, не дадут удовлетворительного результата. "Ограничение экспорта - один из нескольких вариантов, которые рассматривает ЕС", - цитирует Bloomberg один из источников.