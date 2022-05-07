Проблема нехватки дизтоплива может быть решена быстрее, прогнозирует Куюн.

Проблема с нехваткой бензина в Украине может затянуться, поскольку пока не удается поставлять такое его количество, которое необходимо хотя бы для оперативного потребления.

Об этом рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в эфире 24 канала.

По его словам, с дизельным топливом ситуация значительно лучше - его уровень снабжения сейчас приближается к объемам потребления.

"Поэтому я надеюсь, что в отношении дизтоплива мы сможем за 7-10 дней выйти на режим, что ограничение составит не 10 литров, а хотя бы 20-30. Я надеюсь на такой сценарий", - отметил он.

Куюн напомнил, что российские оккупанты в апреле обстреляли ракетами Кременчугский НПЗ, из-за чего рынок лишился огромного объема топлива.

Сейчас, по словам Куюна, ситуация в поставкой бензина сложнее, чем с дизтопливом. В Европе все перевалки и порты заточены под импорт ДТ, а для бензина возможностей гораздо меньше, поставлять его - сложнее.

"Это продукт, который реализуется исключительно на заправках, тогда как дизтопливо используются и в других местах. Соответственно его везут гораздо больше категорий и трейдеров", - добавил эксперт.

Дефицит топлива в Украине

В Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.