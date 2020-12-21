Стоимость фьючерса на Brent рухнула.

Цена на нефть Brent упала ниже 50 долларов за баррель в ходе торгов на Лондонской бирже ICE.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

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Стоимость февральского фьючерса на Brent рухнула до 49,35 доллара (на 5,61 процента).

Это произошло впервые с 15 декабря. Американская нефть WTI подешевела до 46,48 доллара за баррель (падение составило 4,89 процента).

Снижение объемов добычи

В начале марта участники ОПЕК и ее партнеры на встрече в Вене не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн б/c. На снижении тогда настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет. На ее стоимость также повлияла пандемия COVID-19.

В апреле страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшего в своей истории договора по сокращению добычи нефти в мае и июне - на 9,7 млн б/c. Новая договоренность предполагает особые условия для Мексики.

6 июня 2020 года участники организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры договорились продлить крупнейший в свой истории договор по сокращению добычи нефти.

Участники сделки ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти начиная с января 2021 года.

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Автор: УНИАН