Нардеп рассказал, при каких условиях зимой возможны отключения света до 8-10 часов в сутки

Сергей Нагорняк считает, что без активных обстрелов со стороны россиян и при температуре около нуля градусов отключения не будут длительными.

Украинский предприниматель и народный депутат Сергей Нагорняк в эфире День.LIVE спрогнозировал несколько вариантов отключения света зимой.

По его словам, отключения будут зависеть от двух вещей. Во-первых, от температурного режима, который будет сохраняться на улице. Второй является активная фаза обстрелов с российской стороны.

"Если активной фазы обстрелов не будет и температура будет сохраняться на улице около нуля градусов, то [...] будем иметь от двух до четырех часов отключений в сутки", - считает Сергей Нагорняк. Видео дня

Однако если температура будет -10 или -15°C по несколько дней подряд, то "отключения возможны более длительные - от 8 до 10 часов в сутки".

Что будет со светом зимой - прогнозы экспертов

Ранее председатель правления "Укрэнерго" в 2020-2024 годах Владимир Кудрицкий заявил, что украинцам не стоит ожидать следующей зимой "легкой прогулки".

По его словам, при температуре -10 сбалансировать энергетическую систему без отключений будет невозможно. При этом Кудрицкий говорит, что "апокалиптического сценария" также удастся избежать.

В то же время, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что на эту зиму есть несколько сценариев и один из них предусматривает, что может произойти падение энергосистемы.

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