Владимир Кудрицкий отметил, что "легкой прогулки следующей зимой точно не будет".

В Украине этой зимой будут проблемы со светом. Украинцам удастся избежать отключений, если будет достаточно тепло.

"На сегодняшний день, учитывая ту ситуацию, в которой мы есть, мы не можем быть слишком большими оптимистами. Скажем так, при теплой, зимней погоде +2, +3 вполне возможно, что никаких отключений не будет. При температуре -10 энергосистему сбалансировать без отключений будет невозможно", - заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью BBC Украина.

По его словам, могут быть сложности и "легкой прогулки следующей зимой точно не будет".

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"Энергетиков, прежде всего, ждет много испытаний. Наши силы ПВО тоже, возможно. Но я не считаю, что у нас будет какой-то апокалиптический сценарий. Я считаю, что мы не допустим блекаута", - отметил Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" сообщил, что в компании уже научились противодействовать тактике врага, и знают, как сбалансировать энергосистему, чтобы она продолжала работать.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

26 августа энергосистема Украины подверглась очередному массированному обстрелу. Во многих областях начались перебои с электроснабжением. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация сложная.

27 августа заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявила, что графики стабилизационных отключений будут действовать до тех пор, пока энергетикам не удастся стабилизировать работу энергосистемы.

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