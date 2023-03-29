У России может не оказаться свободных объемов для экспорта.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, агрессор признал, что готовится к сокращению добычи газа.

Как заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, добыча газа на крупнейших месторождениях Западной Сибири упадет на треть из-за истощения запасов, сообщает The Moscow Times.

В 2023 году Россия извлечет в Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого автономного округа 468 млрд куб газа, а к 2040-му показатель сократится до 255 млрд.

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Согласно данным Росстата, в 2022 году в России было добыто около 672 млрд кубометров газа. С учетом прогноза Шульгинова по падению добычи общий показатель может упасть до 460 млрд куб. м, или более чем на 30%.

"Если Россия к 2040 году взамен легкоизвлекаемых участков в ЯНАО не разработает новые месторождения, то фактически будет вынуждена сократить добычу газа на треть", — подтвердил зампред наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев.

Таким образом, у России может не оказаться свободных объемов для экспорта. Падение добычи на 30% может привести к сокращению поступлений в бюджет на 1 трлн руб.

Война в Украине и ситуация с российским газом

В сентябре 2022 года страны ЕС потребовали ограничить цену на газ.

1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья составил 95,2 млрд куб. м – на 44,5% (на 76,3 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.

4 января 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума. По сравнению с 2021 годом объемы транзита российского газа обвалились в два раза - с 41,6 млрд кубометров до 20,35 млрд кубометров.

25 марта 2023 года "Газпром" сократил транзит газа через Украину. Прокачка снизилась примерно на 15%.

28 марта 2023 года в ЕС заявили о том, что придумали, как заблокировать импорт российского газа.

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