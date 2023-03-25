Прокачка снизилась примерно на 15%.

"Газпром" сократил транзит газа в Европу через Украину на 15% до 36,2 млн куб. м.

Как сообщает российский РБК, 24 марта через газоизмерительную станцию "Суджа" было подано 42,5 млн куб. м. За 25 марта планируется подать 36,2 млн куб. м.

Таким образом, прокачка снизилась примерно на 15%.

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Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок агрессора в Центральную и Западную Европу.

Война в Украине и транзит газа

В декабре 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

Также в декабре 2022 года появилась информациия о том, что Путин может остановить транзит газа в любой момент.

По состоянию на январь 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума. По сравнению с 2021 годом объемы транзита российского газа упали в два раза.

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