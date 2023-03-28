В ЕС решили запретить российским экспортерам заранее резервировать мощности, необходимые для поставок.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Европейский Союз намерен предоставить государствам-членам возможность эффективно запретить российские поставки сжиженного природного газа без введения новых энергетических санкций.

Как сообщает Bloomberg, министры энергетики блока готовы одобрить предложение, которое даст правительствам-членам возможность запретить российским экспортерам заранее резервировать мощности, необходимые для поставок.

Как говорится в материале, этот шаг является частью стремления ЕС отказаться от российского газа после вторжения президента Владимира Путина в Украину.

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Предлагаемое регулирование нуждается в одобрении Европарламента, который предложил свои собственные решения по сокращению импорта российского газа. Стремление к новым полномочиям по блокированию импорта для государств-членов возглавляют Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Война в Украине и ситуация с газом

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

В январе 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума.

По состоянию на 25 марта 2023 года "Газпром" сократил транзит газа через Украину. Прокачка снизилась примерно на 15%.

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