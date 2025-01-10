Шмыгаль выступает за прекращение торговли любыми полезными ископаемыми с Россией.

Запрет Украиной транзита российской нефти через свою территорию может привести к серьезным финансовым санкциям в отношении нашего государства. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос по поводу зарегистрированного законопроекта о прекращении транзита российской нефти через территорию Украины.

Он отметил, что транзит нефти по территории Украины осуществляется в соответствии с положениями договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС по обеспечению свободы транзита, а также соответствует условиям шестого пакета санкций ЕС, который предусматривает для Венгрии и Словакии исключение на запрет закупки нефти российского происхождения и ее поставки на их собственные нефтеперерабатывающие заводы трубопроводным транспортом.

"Соответственно, остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" будет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС... При этом нарушение Украиной своих международных обязательств по безопасности транзита может быть использовано как достаточное основание для привлечения Украины к ответственности за прекращение надежного и бесперебойного транзита нефти, в частности со стороны Венгрии, Словакии и Чехии, и вероятным выставлением соответствующих финансовых требований", - подчеркнул Шмыгаль.

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По его словам, в таком случае может быть соответствующий международный арбитраж и могут быть большие сакции в отношении Украины.

В то же время Шмыгаль отметил, что правительство прилагает максимум усилий для того, чтобы прекратить торговлю любыми полезными ископаемыми с Россией.

"Лично моя позиция - прекратить торговлю любой российской молекулой. Точка. И она неоднократно была фиксирована. Это политическая позиция президента и правительства нашего государства", - подчеркнул он.

Украина остановила транзит газа из РФ

Как сообщал УНИАН, Украина 1 января 2025 года в 07:00 официально остановила транспортировку природного газа из РФ через собственную газотранспортную систему.

Министерство энергетики Украины сообщило, что соответствующее решение было принято в интересах национальной безопасности и об этом в установленном порядке проинформировали международных партнеров.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия готова применить ряд политических и экономических санкций против Украины, чтобы заставить транспортировать российский газ в Европейский Союз

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