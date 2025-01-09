Из-за этого решения Россия может терять около 6,5 миллиарда долларов в год, заявил Джон Кирби.

Решение Украины о прекращении транспортировки российского газа по своей территории стало одним из крупнейших и самых дорогих поражений Москвы.

Такое заявление сделал советник Белого дома Джон Кирби во время брифинга, пишет Укринформ. По его словам, из-за этого решения Россия может терять около 6,5 миллиарда долларов в год.

"Это очевидно полностью лишит Россию около $6,5 миллиарда ежегодного дохода, полученного от продажи газа Европе. Это одно из крупнейших и самых дорогих поражений для Москвы", – сказал он.

Видео дня

Кирби добавил, что в США приветствуют "решение Украины и ее решимость". Советник напомнил, что когда российский диктатор Владимир Путин только пришел к власти 25 лет назад, в Европу через Украину транспортировалось более 130 млрд кубометров газа. Сегодня этот объем равен нулю.

Он отметил, что Соединенные Штаты пытаются наращивать поставки энергоресурсов в Европу. 50% импорта сжиженного природного газа в Европу поступает из США.

Прекращение транзита российского газа Украиной

1 января 2025 года в 07:00 Украина официально остановила транспортировку природного газа из РФ через собственную газотранспортную систему. Соответствующее решение было принято в интересах национальной безопасности, сообщили в Минэнерго.

Отмечалось, что инфраструктуру газотранспортной системы заблаговременно подготовили к функционированию в режиме нулевого транзита и надежного газоснабжения украинских потребителей.

Издание Bloomberg писало, что на фоне этого решения цены на газ в Европе стремительно растут. Несмотря на то, что риски дефицита незначительны, недостаток поставок этой зимой сделает накопление запасов более сложной задачей перед следующим отопительным сезоном.

Вас также могут заинтересовать новости: