По данным Еврокомиссии, прекращение поставок российского газа не привело к дефициту или значительным ценовым скачкам.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия готова применить ряд политических и экономических санкций против Украины, чтобы заставить транспортировать российский газ в Европейский Союз, передает Politico.

После переговоров в Брюсселе с новым председателем Европейской комиссии по вопросам энергетики Даном Йоргенсеном, Фицо заявил на пресс-конференции, что если Киев и в дальнейшем будет стоять на пути экспорта российского ископаемого топлива, "словацкое правительство введет жесткие меры в ответ".

По данным Еврокомиссии, прекращение поставок российского газа не привело к дефициту или значительным ценовым скачкам. Однако правительство Фицо настаивает на том, что Словакия потеряет до 500 миллионов евро транзитных сборов, которые ранее зарабатывала, перекачивая газ в соседние страны, такие как Чехия и Венгрия.

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"Вы можете сказать, что это немного, но Словакия - маленькая страна. И мы вынуждены консолидировать государственные деньги", - отметил премьер-министр Словакии.

В переданном изданию заявлении после встречи Йоргенсен отметил, что Словакия и Еврокомиссия "продолжат тщательное обсуждение этих вопросов, как на политическом, так и на техническом уровне".

Прекращение транзита российского газа через Украину - последние новости

1 января 2025 года Украина официально остановила транспортировку природного газа из РФ через собственную газотранспортную систему. Соответствующее решение было принято в интересах национальной безопасности.

Советник Белого дома Джон Кирби во время брифинга заявил, что решение Украины о прекращении транспортировки российского газа по своей территории стало одним из крупнейших и самых дорогих поражений Москвы. По его словам, из-за этого Россия может терять около 6,5 миллиарда долларов в год.

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