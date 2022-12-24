Также для безопасности и удобства горожан на улицах города частично будет работать наружное освещение.

Днепр снова вошел в график плановых, а не аварийных отключений электрической энергии. Поэтому в городе частично вернут наружное освещение.

В департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета сообщили, что общее количество светильников в работе не будет превышать 30%. Плановый режим работы уличного освещения - до 21:00, мостов - до 00:00.

Отмечается, что включение наружного освещения будет способствовать уменьшению разбойных нападений, дорожно-транспортных происшествий, фактов порчи имущества и тому подобное. В горсовете добавили также, что дальнейшая работа наружного освещения будет зависеть от ситуации в энергосистеме Украины.

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Ситуация с электроэнергией в Днепре и области

Как сообщал УНИАН, 16 декабря российские оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты по Украине, 60 из которых сбили силы противовоздушной обороны. В результате ударов было поражено несколько объектов энергетической инфраструктуры в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Днепропетровская область была полностью обесточена.

21 декабря глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в области возвращаются к графикам отключения света. Энергетикам удалось более-менее стабилизировать систему, отметил он. В частности, запитана вся критическая инфраструктура области. Подключены водопроводы и котельные.

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