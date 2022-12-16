Сейчас восстановленной мощности в сети хватает для минимального заживления критической инфраструктуры.

Из-за сегодняшних ракетных ударов россиян Днепропетровская область была полностью обесточена, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Утренние удары россиян добавили новых проблем нашей энергосистеме. Энергетики делают все возможное, чтобы ее стабилизировать. Аварийно-восстановительные работы могут занять больше времени, чем раньше. Слишком много повреждений. Область была полностью обесточена", - отметил он.

Также Резниченко сообщил, что сейчас восстановленной мощности в сети хватает для минимального заживления критической инфраструктуры.

Видео дня

По его словам, в первую очередь энергетики подключают больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы, котельные. А уже потом будут включать дома.

"Делать прогнозы пока рано. Спасибо всем службам, которые работают без остановки, чтобы вернуть области свет, воду и тепло", - отметил председатель ОВА.

Атака России 26 декабря - взрывы в Днепре

Во время сегодняшней массированной ракетной атаки оккупантов украинские военные сбили над Днепропетровщиной 10 вражеских ракет.

Сегодня Резниченко уже информировал, что россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в разных районах области, отметив, что есть серьезные разрушения. Он уточнил, что в Никопольском и Криворожском районах ранены трое работников электроподстанций.

Вас также могут заинтересовать новости: