Город также запустил все насосные станции.

Энергоснабжение восстановили уже для более половины жителей Днепра. Все коммунальные службы города непрерывно работают совместно с энергетиками для возобновления электроснабжения.

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram, город также запустил все насосные станции.

"Сейчас больше половины жителей Днепра уже со светом... Больницы сохраняют стабильное питание (и возможность переподключиться на генераторы). Город запустил все насосные станции. Жители левого берега уже с водой. На правом ожидаем ее подачу где-то в ближайшие часы", – написал мэр.

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Филатов добавил, что все котельные правобережья Днепра работают и подают тепло в дома. В то же время на левом берегу города отопление пока получают те, кто запитан от Приднепровской ТЭС.

Мэр также напомнил, что во всех райадминистрациях и социальных центрах открываются "Пункты несокрушимости". Там есть тепло, вода и электричество.

Ситуация с электроснабжением в Украине

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах. Но труднее всего пока в столице и 15 областях.

В то же время в Харькове и области восстановили электроснабжение для 70% потребителей. Без света еще остаются тысячи людей.

Как отметили в "Укрэнерго", по состоянию на 19:00 24 ноября производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей потребления. Уже работает значительная часть теплоэлектростанций и гидроэлектростанций.

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