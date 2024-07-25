После планового ремонта 24 июля к энергосистеме был подключен один из атомных блоков.

Подключение двух атомных энергоблоков к украинской энергосистеме позволили украинцам сразу почувствовать улучшение ситуации со светом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Это то событие, которое почувствует каждый украинец. Я об этом говорил в Верховной Раде. В пятницу был час вопросов к правительству. Я говорил, что в ближайшее время все почувствуют изменение в ситуации. Вот это как раз запуск на прошлой неделе одного атомного блока и на этой неделе второго атомного блока", – сказал Галущенко.

Он также отметил, что как на прошлой неделе, так и сейчас была существенно сокращена продолжительность ремонтной кампании с помощью героического труда энергетиков.

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"Вопрос не просто сократить ремонтную кампанию, а сделать это с соблюдением всех требований ядерно-радиолокационной безопасности. Почти на две недели сокращена ремонтная кампания. Сегодня запуск блока на самом деле почувствовала вся Украина, потому что сегодня (24 июля – УНИАН) до 16:00 вообще не было отключений никаких по Украине. В некоторых регионах до 18:00. А завтра будет ситуация еще лучше", – добавил министр.

Вывод энергоблоков из ремонта

17 июля "Энергоатом" подключил очередной энергоблок-тысячник к энергосети после планового ремонта. На объекте тогда проводили перегрузку ядерного топлива и плановый ремонт оборудования.

24 июля после планового ремонта, который завершили раньше срока, к энергосистеме был подключен один из атомных блоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и уменьшит существующий дефицит электроэнергии.

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