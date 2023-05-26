Компании, имеющие прямые связи с российскими военными, собираются присутствовать на торговом мероприятии в Саудовской Аравии, что может усилить напряженность этой страны в отношениях с США.

Семь российских компаний, попавших под санкции, в том числе производитель военных вертолетов, участвовавших в войне против Украины, на следующей неделе посетят Саудовскую Аравию в рамках торговой миссии, направленной на расширение бизнеса с государством Персидского залива.

В мероприятии примут участие компании, в том числе производители оружия, имеющие прямые связи с российскими военными, государственные корпорации, участвовавшие во вторжении в Украину, и ведомство, курирующее захваченную Запорожскую АЭС. Об этом пишет The Guardian.

Готовность Саудовской Аравии развивать деловые связи с российскими компаниями, находящимися под санкциями западных государств за их роль во вторжении в Украину, вероятно, вызовет дополнительную напряженность в и без того натянутых отношениях Эр-Рияда с Вашингтоном.

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Замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев назвал торговое мероприятие первым в своем роде. "Наша бизнес-миссия в Эр-Рияд направлена на укрепление экономических связей между Россией и Саудовской Аравией, открытие новых возможностей для бизнеса, обмен идеями и установление долгосрочного партнерства", - сказал он.

Среди участников мероприятия будут такие компании, как "Вертолеты России" - производитель вертолета Ка-52. По меньшей мере 35 единиц Ка-52 были сбиты украинскими войсками или брошены Россией, сообщает голландское издание Oryx.

Также среди участников - попавший под санкции за помощь в военных действиях России производитель бронетехники и грузовиков "Камаз".

Самым значимым участником встреч с саудовцами The Guardian называет российскую государственную корпорацию оборонных систем и технологий "Ростех". Она поставляет оружие, коорое используется для вторжения в Украину. В их число вошли тяжелые огнеметные комплексы "Солнцепек", машины дистанционного минирования "Земледелие" и различные ракетные системы запуска.

В опубликованном в июне уведомлении о санкциях Минфин США называл "Ростех" "краеугольным камнем оборонного, промышленного, технологического и производственного секторов России".

В числе участников также указана российская государственная атомная энергетическая компания "Росатом". Эта компания способствовала захвату российскими военными Запорожской АЭС в прошлом году и с тех пор взяла на себя управление объектом.

Источник, знакомый с целями саудовского торгового мероприятия, сообщил The Guardian, что российские делегаты стремились обеспечить совместные инвестиции для бизнес-проектов, помощь в поддержании цен на нефть и газ и другую дипломатическую поддержку.

Источник рассказал изданию, что министерство инвестиций Саудовской Аравии изучает возможность открытия офиса в Москве, и что недавно был проведен аналогичный торговый форум с участием китайских компаний, хотя в этих мероприятиях не участвовали фирмы связанные с китайскими военными.

"Что здесь выделяется, и эти недавние деловые события - лишь один из признаков этого, так это серьезная переориентация политики Саудовской Аравии в сторону России и Китая, а не США и Западной Европы", - сказал источник.

Отношения Эр-Рияда с Москвой вызвали напряжение в Вашингтоне. В прошлом году королевство встало на сторону России, решив сократить добычу нефти незадолго до промежуточных выборов в США, что побудило Джо Байдена пригрозить Саудовской Аравии "последствиями".

Отвечая на вопрос о запланированной саудовско-российской торговой встрече, представитель Госдепартамента заявил, что США продолжат уделять внимание "надлежащему применению наших санкций и экспортного контроля".

"Мы призываем страны и бизнес проявлять должную осмотрительность и воздерживаться от проведения операций с лицами, находящимися под санкциями, чтобы избежать воздействия вторичных санкций", - сказал представитель Госдепа. Министерство финансов США не ответило на запрос о комментарии.

Белый дом с прошлого года отказался от своих угроз в адрес Эр-Рияда, пишет The Guardian. Но неудовлетворение по отношению к правительству Мухаммеда бин Салмана по-прежнему распространено среди демократов и республиканцев в Конгрессе, в том числе среди тех, кто заявил, что обеспокоен тем, что Саудовская Аравия может поделиться секретными оборонными технологиями США со своими российскими союзниками.

Конгрессмен-демократ и давний критик Саудовской Аравии Ро Ханна сказал: "Поддержка Саудовской Аравией России в дополнение к ее истории нарушений прав человека должна стать поводом для серьезного пересмотра американо-саудовских отношений".

Торговая встреча на следующей неделе также может разочаровать правительство Великобритании, так как она состоится вскоре после британской торговой миссии, направленной на заключение инвестиционной сделки между Великобританией и Советом сотрудничества стран Персидского залива, членом которого является Саудовская Аравия.

Министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, сидя рядом с бизнес-секретарем Великобритании Кеми Баденох на Катарском экономическом форуме на этой неделе, объявил Эр-Рияд "политической столицей Ближнего Востока". Заместитель Фалиха указан в качестве спикера российского торгового собрания на следующей неделе.

Как пишет The Guardian, попытки Саудовской Аравии позиционировать себя в геополитическом плане в качестве партнера нескольких ведущих держав - по сути, играя за все стороны - были очевидны на конференции в Калифорнии в начале этого месяца, когда Фалих сказал деловым и политическим деятелям, что Эр-Рияд не намерен ограничивать себя ранее существовавшими отношения.

"Мы не чувствуем, что наши отношения со США будут строиться за счет нашей способности поддерживать отношения с другими сильными экономическими и политическими друзьями и партнерами по всему миру. Это восходит к многополярному миру, в котором развивающиеся средние державы… будут преследовать свои собственные интересы", - заявил тогда Фалих.

Явно раздраженный вопросом о напряженности в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом, Фалих заметил, что торговля Саудовской Аравии с Китаем уже превысила торговлю со США и ЕС вместе взятыми.

"Вы ожидаете, что мы поставим это под угрозу только для того, чтобы определенная страна почувствовала, что мы на их стороне?", - сказал саудовский министр.

Визит Зеленского в Саудовскую Аравию

Как сообщал УНИАН, в прошлом году отношения между Россией и Саудовской Аравией казались на небывало высоком уровне.

19 мая этого года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где выступил на саммите Лиги арабских государств.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан заявил, что его страна официально занимает нейтральную позицию в российско-украинской войне. По его словам, Эр-Рияд выбрал "активный нейтралитет". А наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил о желании стать посредником между Украиной и Россией в вопросе политического урегулирования конфликта.

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