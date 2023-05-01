Общее снижение с мая составит примерно 1,657 млн баррелей в сутки.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, ряд стран, входящих в альянс ОПЕК+, с 1 мая уменьшили добычу нефти.

Как сообщает российский "Интерфакс", общее снижение с мая составит примерно 1,657 млн б/с (без учета страны-агрессора - 1,2 млн б/с): Саудовская Аравия сократит производство на 500 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, Ирак - 211 тыс. б/с, ОАЭ - 144 тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с и Габон - 8 тыс. б/с.

Сообщается, что страны-ОПЕК+ планируют удержать добычу таком уровне до конца 2023 года.

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Сокращение добычи нефти

В октябре 2022 года ОПЕК+ согласилась сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября до конца года, что вызвало возмущение Вашингтона, поскольку ограничение предложения повысило цены на нефть.

2 апреля 2023 года ОПЕК+ приняла решение о удержании своих позиций по добыче нефти. Саудовская Аравия публично заявила о том, что коалиция из 23 стран должна поддерживать уровень добычи на стабильном уровне в течение года.

3 апреля 2023 года ОПЕК+ неожиданно объявила о сокращении добычи нефти. Сообщалось, что организация до конца 2023 года будет придерживаться уже существующих сокращений добычи на 2 миллиона баррелей в сутки.

По подсчетам Reuters, общий объем сокращений Организацией стран-экспортеров нефти, Россией и другими союзниками должен был составить 3,66 миллиона баррелей в сутки, что равно 3,7% мирового спроса.

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