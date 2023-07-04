По словам Гросси, АЭС испытывает серьезные проблемы с электроснабжением за пределами площадки, что усугубляет риски ядерной безопасности.

МАГАТЭ подтверждает потерю связи Запорожской АЭС с основной внешней линией электропитания сегодня утром. Вместе с тем, утверждает организация, удалось избежать полного обесточивания.

Как заметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в распространенном коммюнике, это заставило АЭС опираться исключительно на восстановленные резервы, необходимые для выполнения основных функций ядерной безопасности.

"Сегодня в 01: 21 по местному времени была отключена единственная оставшаяся линия электропитания ЗАЭС на 750 киловольт - из четырех имеющихся до "конфликта". Не сразу стало известно, что вызвало отключение электроэнергии и как долго это продлилось", - указал Гросси.

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Отмечается, что с начала "конфликта" (полномасштабного вторжения России - УНИАН) в начале 2022-го крупнейшая в Европе АЭС испытывает серьезные проблемы с электроснабжением за пределами площадки, что усугубляет риски ядерной безопасности, с которыми сталкивается объект на линии фронта.

Отключение линии электропитания 750 кВ означает, что ЗАЭС была вынуждена переключиться на единственную имеющуюся резервную линию 330 кВ, например, для перекачки охлаждающей воды к станции. Эту линию подсоединили только 1 июня после повреждения четыре месяца назад.

"На этот раз станция избежала полной потери всей внешней энергии, что уже происходило 7 раз за время "конфликта". Но последнее отключение снова демонстрирует ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью на станции", - высказался Гросси.

Ситуация на ЗАЭС - главное

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС была подключена к резервной линии электропередач напряжением 330 кВ, впервые за 4 месяца с момента ее повреждения. Линия 330 кВ будет находиться под напряжением и храниться в качестве резервной и готовой к питанию ЗАЭС, если линия 750 кВ станет недоступной или повреждена.

Уже ночью оккупированная россиянами ЗАЭС потеряла питание с основной высоковольтной линии и перешла на единую резервную.

С началом контрнаступления ВСУ ситуация с безопасностью на АЭС резко обострилась. Украинские власти допускают, что ВС РФ способны повлечь ядерную катастрофу. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, это может произойти в случае неизбежной деоккупации Запорожской области.

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