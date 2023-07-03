По словам Гросси, проблемы с электроснабжением создают ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью на площадке.

Запорожская АЭС была подключена к резервной линии электропередач напряжением 330 кВ, впервые за 4 месяца с момента ее повреждения. Об этом говорится в заявлении директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Он заявил, что Запорожская атомная электростанция была повторно подключена к единственной доступной резервной линии электропередач через четыре месяца после ее потери. Но ситуация с энергоснабжением на площадке остается чрезвычайно хрупкой во время продолжающегося военного конфликта и не является стабильной.

Подключение ЗАЭС к единственной оставшейся линии электропередач напряжением 330 киловольт (кВ) – из шести таких резервных линий-было разорвано 1 марта из-за повреждения на другом берегу реки Днепр и восстановлено вечером 1 июля.

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"Повторное подключение линии 330 кВ важно, потому что за последние несколько месяцев ЗАЭС полагалась на единую магистральную линию 750 кВ для внешней электроэнергии, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности. До начала конфликта в феврале 2022 года у него было четыре линии 750 кВ", - говорится в заявлении Гросси.

Линия 330 кВ в настоящее время находится под напряжением и хранится в качестве резервной и готовой к питанию ЗАЭС, если линия 750 кВ станет недоступной или поврежденной.

Гросси отметил, что во время войны ЗАЭС пока семь раз теряла энергоснабжение за пределами площадки, что вынуждало ее временно использовать аварийные дизель-генераторы для получения электроэнергии.

"Хотя повторное подключение резервной линии электропередач является положительным, ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке", - сказал генеральный директор МАГАТЭ.

Ситуация на ЗАЭС - детали

30 июня Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что до 5 июля работники "Росатома" и их приспешники среди украинцев, подписавших контракты с оккупантами, получили указание покинуть ЗАЭС.

Глава разведки Кирилл Буданов сообщил, что Россия с технической стороны подготовила все для инсценировки техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что МАГАТЭ должно быть готовым проверить Запорожскую АЭС на предмет дистанционных взрывных устройств перед восстановлением полного украинского контроля над станцией.

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