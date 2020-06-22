Экс-нардеп Лещенко показал документы о "переписи энергорынка под Ахметова" (фото)
Бывший нардеп Сергей Лещенко опубликовал оригиналы документов из офиса компании ДТЭК, владельцем которой является Ринат Ахметов, где говорится о "переписи энергорынка" под олигарха.
Документы, которые называются "мероприятия по корректировке регуляторной среды" появились на его канале в Telegram.
"Буквально за последнюю неделю и.о. министра энергетики Буславец удовлетворила ещё одно желание Ахметова - и запретила производство электроэнергии из газа. Коммерческий интерес в том, чтобы все покупали уголь, а 90% угля добывает компания ДТЕК, которая продаёт его по ценам намного выше мировых", - говорится в сообщении.
Кроме того, экс-нардеп приводит ряд решений, которых холдинг Ахметова успел добиться, чтобы избавиться от конкурентов.
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"За последние месяцы компания ДТЕК успела добиться целый ряд решений, чтобы устранить конкурентов с рынка.
- 1. Полный запрет импорта электроэнергии, даже из Беларуси.
- 2. Пошлина на импорт угля марки Г в размере аж 65%.
- 3. Остановка трёх блоков АЭС.
- 4. Запрет Энергоатому проводить аукционы для продажи э/э по двухсторонним договорам.
- 5. Запрет тепловым электростанциям использовать газ для производства электроэнергии (теперь только уголь)", - пишет Лещенко.
По его словам, все это направлено на передел рынка в интересах олигарха.
"Все эти действия направлены на передел рынка в интересах ДТЕК Ахметова, у которого 70% мощностей теплоэлектростанций и 90% добычи угля, но которые проигрывают конкуренцию на рынке. Именно для ограничения конкуренции на рынке политическими решениями Ахметову и нужны лояльные и послушные чиновники, без этого его энергетический бизнес - банкрот.
Теперь Ахметов сможет продавать дополнительных 0,5 млн тон угля в месяц. А это позволит ему заработать дополнительную чистую прибыль более 300 млн грн в месяц или 3,6 млрд грн в год", - заявил он.
Как сообщал ранее УНИАН, политолог Владимир Фесенко заявил о связи главы Минэнерго Буславець с олигархом.
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