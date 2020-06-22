Экс-нардеп Лещенко показал документы о "переписи энергорынка под Ахметова" (фото)

Кроме того, экс-нардеп приводит ряд решений, которых холдинг Ахметова успел добиться, чтобы избавиться от конкурентов.

Бывший нардеп Сергей Лещенко опубликовал оригиналы документов из офиса компании ДТЭК, владельцем которой является Ринат Ахметов, где говорится о "переписи энергорынка" под олигарха.

Документы, которые называются "мероприятия по корректировке регуляторной среды" появились на его канале в Telegram.

"Буквально за последнюю неделю и.о. министра энергетики Буславец удовлетворила ещё одно желание Ахметова - и запретила производство электроэнергии из газа. Коммерческий интерес в том, чтобы все покупали уголь, а 90% угля добывает компания ДТЕК, которая продаёт его по ценам намного выше мировых", - говорится в сообщении.

Кроме того, экс-нардеп приводит ряд решений, которых холдинг Ахметова успел добиться, чтобы избавиться от конкурентов.

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"За последние месяцы компания ДТЕК успела добиться целый ряд решений, чтобы устранить конкурентов с рынка.

1. Полный запрет импорта электроэнергии, даже из Беларуси.

2. Пошлина на импорт угля марки Г в размере аж 65%.

3. Остановка трёх блоков АЭС.

4. Запрет Энергоатому проводить аукционы для продажи э/э по двухсторонним договорам.

5. Запрет тепловым электростанциям использовать газ для производства электроэнергии (теперь только уголь)", - пишет Лещенко.

По его словам, все это направлено на передел рынка в интересах олигарха.

"Все эти действия направлены на передел рынка в интересах ДТЕК Ахметова, у которого 70% мощностей теплоэлектростанций и 90% добычи угля, но которые проигрывают конкуренцию на рынке. Именно для ограничения конкуренции на рынке политическими решениями Ахметову и нужны лояльные и послушные чиновники, без этого его энергетический бизнес - банкрот.

Теперь Ахметов сможет продавать дополнительных 0,5 млн тон угля в месяц. А это позволит ему заработать дополнительную чистую прибыль более 300 млн грн в месяц или 3,6 млрд грн в год", - заявил он.

Как сообщал ранее УНИАН, политолог Владимир Фесенко заявил о связи главы Минэнерго Буславець с олигархом.

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