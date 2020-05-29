Крупнейшая в Европе украинская АЭС почти вдвое сокращает производство из-за балансовых ограничений – "Энергоатом"

По итогам мая Запорожская АЭС произведет в два раза меньше электроэнергии, чем годом ранее.

Крупнейшая атомная электростанция Европы - Запорожская АЭС почти вдвое сократит производство электроэнергии по итогам мая текущего года по сравнению с маем 2019 года, говорится в сообщении государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом", являющегося оператором всех действующих атомных электростанций Украины.

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Отмечается, что по состоянию на конец суток 28 мая ЗАЭС произвела 1 млрд 430 кВт-ч электроэнергии, таким образом, по итогам месяца производство электроэнергии на станции составит около 1 млрд 600 млн кВт-ч, что на 1 млрд 300 млн кВт-ч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В работе на ЗАЭС находятся 3 энергоблока станции: энергоблок №1 работает на мощности 600 МВт, балансовое ограничение - 380 МВт, энергоблок №2 работает на мощности 920 МВт, балансовое ограничение - 100 МВт, энергоблок №6 работает на мощности 600 МВт, балансовое ограничение - 420 МВт.

По информации компании, на энергоблоке №3 ЗАЭС завершается капитальный ремонт, идут 162 сутки. На энергоблоке №4 - 29 сутки капитального ремонта. На энергоблоке №5 - 44 сутки среднего ремонта. Все работы выполняются согласно графику. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

"Запорожская АЭС работает надежно и безопасно", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, 27 мая временно исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин заявил, что производство электроэнергии на атомных электростанциях государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом" упало до исторического минимума 6630 МВт.

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Глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что вытеснение дешевой атомной генерации угольными электростанциями свидетельствует о действиях Министерства энергетики и защиты окружающей среды в пользу частной компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, который владеет 70% угольной генерации.

Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Министерством энергетики и защиты окружающей среды, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома" и работу на пониженной мощности еще 5 энергоблоков.

Энергобаланс был пересмотрен в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии. Более 20% рынка ВИЭ принадлежит энергохолдитнгу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. В то же время, на тепловых электростанциях, большинство из которых также входит в энергохолдинг ДТЭК, предполагается несущественное снижение доли генерации.

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