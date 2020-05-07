Очевидна прямая зависимость назначения Буславец на должность и запуском "грязных" энергоблоков - нардеп

На прошлой неделе стало известно, что некоторые тепловые электростанции начали сжигать уголь энергоблоками без фильтров, выбрасывая в атмосферу загрязняющие вещества.

После остановки по указанию премьер-министра Дениса Шмыгаля и его заместителя, и.о. министра энергетики Ольги Буславец, ряда энергоблоков украинских АЭС, тепловые электростанции начали сжигать уголь энергоблоками без фильтров, выбрасывая в атмосферу Днепра загрязняющие вещества.

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Об этом в Facebook написал нардеп от "Слуги Народа", замглавы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Александр Мариковский.

"На прошлой неделе стало известно, что некоторые тепловые электростанции начали сжигать уголь энергоблоками без фильтров, выбрасывая в атмосферу Днепра загрязняющие вещества. Очевидна прямая зависимость назначения Ольги на должность и запуска "грязных" энергоблоков, которые уже давно не использовались", - заявил нардеп.

Депутат подчеркнул, что ситуация, когда министр энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец не заботится об окружающей среде - не приемлема.

"Ситуация, когда генерация электроэнергии становится более приоритетной, чем выбросы, отравляющие жителей городов и наносящие вред окружающей среде - не приемлема", - акцентировал он.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали отключение украинских энергоблоков диверсией премьера и врио министра энергетики, поскольку именно благодаря их решению страна во время кризиса лишилась дешевой атомной электроэнергии и вынуждена увеличивать потребление дорогой энергии солнечной и угольной генерации Рената Ахметова.

Впрочем, такое решение не стало неожиданностью ни от Дениса Шмигаля, ранее работавшего на угольного магната официально, ни от его заместителя, временного министра энергетики Ольги Буславец, которая "прославилась" тем, что лично подписала согласование на запуск коррупционной формулы для Ахметова - "Роттердам+".