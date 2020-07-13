"Центрэнерго" закупит уголь у Ахметова по формуле "Роттердам+" в кредит

"Центрэнерго" будет покупать уголь у шахт Ахметова по формуле "Роттердам+" на кредиты госбанков.

ДТЭК "Энерго" будет продавать ПАО "Центрэнерго" угля без посредников по цене, привязанной к импортному паритету.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

"Министерство энергетики по поручению президента Владимира Зеленского завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго". Результатом сложных переговоров стало заключение контракта о возобновлении поставок украинского угля на ТЭС государственной генерирующей компании "Центрэнерго", - сказано в сообщении.

Сообщается, что для восстановления работы государственных и частных шахт, а также своевременного расчета за уголь со стороны "Центрэнерго" привлечены государственные банки "Укргазбанк" и "Ощадбанк".

"Стороны достигли предварительных договоренностей об открытии кредитной линии для "Центрэнерго". Получение кредитных средств позволит "Центрэнерго" расширить закупки отечественного угля. Соответственно, шахты, которые сейчас находятся в вынужденном простое, восстановят добычу, а горняки смогут вернуться к работе. Гарантии восстановления работы госшахтами были получены от угледобывающих предприятий", - подчеркнули в Минэнерго.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе временный министр энергетики Ольга Буславец осуществляла давление на компанию "Центрэнерго", заставляя ее покупать уголь на шахтах, которые входят в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Ранее временный министр скандальным образом решила отключить три атомные энергоблоки и снизить мощность еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", которая производит самую дешевую электроэнергию в стране. Это дало возможность другим видам генерации, а именно угольной и солнечной, сохранить свои доходы.

Справка УНИАН. Буславец была назначена на должность заместителя министра Минэкоэнерго с возложением обязанностей главы ведомства в середине апреля. Кандидатуру одобрил премьер-министр Денис Шмигаль, который ранее работал топ-менеджером в компании "ДТЭК-Западэнерго".

Председатель профильного энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что с легкой руки Буславец во время пребывания на посту руководителя директората энергетических рынков Министерства энергетики своего времени была принята известная формула "Роттердам+". Как известно, доходы от этой скандальной формулы получил ДТЭК.

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