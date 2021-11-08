Как оказалось, ни одна из украинских ТЭЦ не готова к зиме.

Украине стоит готовиться к перебоям с электроэнергией и отоплением. Эксперты прогнозируют веерные отключения электричества в связи с критическим дефицитом угля.

Об этом говорится в сюжете программы "Спецкор" на телеканале 2+2.

Отмечается, что в Украине действует 12 ТЭЦ, которые обеспечивают электроэнергией дома и предприятия. Но ни одна из них не готова к зиме, ведь для их бесперебойной работы нужно почти 3 миллиона тонн угля, а в наличии есть лишь 717 тонн. По словам экспертов, такого еще в Украине не было.

"В правительстве спохватились и начали искать выход только перед отопительным сезоном. Но что-то пошло не так, и теперь чиновники обвиняют Кремль, который заблокировал поставки", – говорится в сюжете.

Читайте такжеРоссия заблокировала поставки угля в Украину из Казахстана - ГерусПока в Кабмине успокаивают, заявляя, что в Украину плывет пять суден угля из США. Чиновники рассчитывают, что этого должно хватить, если же нет – надеются на помощь украинских атомных электростанций.

Россия прекращтила поставки угля: что известно

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация остановила экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября. Речь идет об угле марки А (антрацит) и Т (тощий). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, который используется для нужд энергетики.

Ранее эксперты отмечали, что из-за низких запасов угля на складах ТЭС Украина может оказаться в ситуации, когда без импорта из России и Беларуси будет невозможно пройти осенне-зимний период.

Как известно, около 60% каменного угля и антрацита Украина импортирует.

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда в результате военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

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Автор: Катерина Шварц