В украинские порты направляются пять суден с энергетическим углем из США, законтрактованным украинской тепловой генерацией.

В украинские порты из Соединенных Штатов Америки по морю идут пять судов с углем общим объемом примерно 280 тыс. тонн.

Соответствующую информацию УНИАН подтвердили в энергокомпании ДТЭК после появления предварительной информации в СМИ.

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Отмечается, что в украинские порты направляются пять суден с энергетическим углем из США, законтрактованным украинской тепловой генерацией.

При этом из пяти кораблей четыре направляются по заказу компании ДТЭК и один – для государственной компании "Центрэнерго".

Остановка экспорта энергетического угля в Украину:

Российская Федерация остановила экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября. Речь идет об угле марки А (антрацит) и Т (тощий). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, который используется для нужд энергетики.

В Министерстве энергетики сообщили, что Украина в ноябре уже имеет контракты на поставку угля из Польши, Казахстана и Южно-Африканской Республики на фоне прекращения поставок энергетического угля из РФ.

Также велись переговоры с поставщиками из США.

Автор: Анна Бредихина