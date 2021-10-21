Веерные отключения могут произойти из-за недостатка угля, и невозможности подключать ТЭС на пиках потребления.

Во время отопительного сезона в Украине не исключены веерные отключения электроэнергии.

Об этом заявили в Миэнерго, сообщает ВВС.

Читайте такжеВеерных отключений света пока не предвидится - Витренко

В ведомстве заявили, что вопросы добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоят на повестке дня. Тем не менее, веерные отключения могут произойти независимо от повестки дня или желания правительства.

Эксперт по энергетическим вопросам Ольга Кошарная считает, что веерные отключения могут произойти из-за недостатка угля и невозможности подключать ТЭС на пиках потребления.

"Происходит какая-то авария, отключается блок на тысячу мегаватт, срабатывает система защиты. Это может быть из-за отказа оборудования даже не в реакторном секторе, а, например, с трансформатором что-то произошло. В нашей энергосистеме нет таких резервов, чтобы быстро поднять и заменить выпадение этого блока", - объясняет Кошарная.

Вместе с тем, директор Dixi Group Елена Павленко убеждена, что вырисовывается еще одна "красная линия" этого отопительного сезона.

"Кроме того, что украинская "атомка" может "захлебнуться", а тепловая энергетика не сможет "подставить плечо", угроза "веерных" отключений может заставить правительство искать баланс за пределами Украины и восстановить импорт электроэнергии из Беларуси или России", - предполагает Павленко.

По словам Павленко, правительство и "Нафтогаз" утверждают, что имеющихся газовых запасов хватит на зиму, но если она будет холодной или произойдет какая-то аварийная ситуация, этого газа может не хватить.

Повышение тарифа:

19 июня 2020 года Нацкомиссия предложила с августа повысить тарифы "Укрэнерго" в 4 раза.

26 июня 2020 года НКРЭКУ предварительно одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" вдвое.

5 августа Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, обязав госкомпании "Энергоатом" продавать около 50% своей электроэнергии, а госкомпании "Укргидроэнерго" продавать 30% своей электроэнергии для нужд населения по цене 1 копейка за киловатт-час. Ранее "Энергоатом" был обязан продавать для нужд населения 80% своей электроэнергии, а "Укргидроэнерго" - 35%. Остальные электроэнергии госкомпании могут продавать на рынке двусторонних договоров и иных сегментах рынка.

28 декабря 2020 года Кабинет министров Украины отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 гривны за кВт-ч.

Отчет Еврокомиссии:

Согласно отчету Еврокомиссии цены на электроэнергию в Украине в первом квартале 2020 года были на 37,9% выше, чем средняя стоимость в Европе.

Украина оказалась в категории стран с самыми высокими ценами на электричество в Европе наряду с Грецией (50 евро за МВт-ч) и Мальтой (45 евро за МВт-ч). Далее следуют Болгария (42 евро за МВт-ч), Румыния (41 евро за МВт-ч), Венгрия и Польша (по 41 евро за МВт-ч).

В Еврокомиссии отметили, что высокие цены на электроэнергию наблюдаются в тех странах, которые имеют зависимость от импорта электроэнергии (Греция, Венгрия), а также у тех, которые имеют технические ограничения по импорту (Мальта, Греция).

18 декабря 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не согласен с тем, что цены на электроэнергию для украинских промышленных потребителей являются одними из самых высоких в Европе. По его мнению, они, наоборот, являются одними из самых низких.

Автор: Елена Коваленко