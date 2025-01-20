Пекину пришлось снять нефициальные ограничения на австралийский уголь.

Китай, крупнейший мировой импортер угля, в 2024 году закупил меньше российского угля. Пекин увеличил закупки у других ключевых поставщиков, в первую очередь Австралии.

Издание Reuters пишет, что согласно исследованию LSEG, закупки Китая в 2024 году достигли рекордной отметки в 547,2 миллиона тонн, или 41% от всего продаваемого в мире угля. Китайский спрос помогает поддерживать цены на уровне, который, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), на 50% выше среднего показателя за период 2017-2019 годов.

В прошлом году импорт из основного поставщика - Индонезии - вырос на 8% до 236,99 миллиона тонн, хотя это отставало от общего роста импорта угля на 14,4%.

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Хотя Россия оставалась поставщиком угля номер два для Китая, она была единственным ключевым производителем, чьи поставки сократились в 2024 году. Китайский импорт из России снизился на 7% по сравнению с уровнем 2023 года до 93,86 миллиона тонн.

По словам аналитиков Galaxy Futures, угольная промышленность России сталкивается с более высокими производственными издержками, чем у конкурентов, что усугубляется проблемами с железнодорожными мощностями, которые приводят к росту фрахтовых ставок на уголь. По словам аналитиков, из-за ограниченных грузовых мощностей железные дороги предпочитают перевозить более дорогостоящие товары, а не уголь.

Мировые цены на уголь в 2024 году также упали по сравнению с предыдущим годом, что затруднило получение прибыли некоторыми российскими угольными шахтами, а поставки еще более усугубились из-за санкций, восстановления импортных тарифов Китаем и внутренних экспортных пошлин.

Австралийские экспортеры, напротив, оказались в наибольшем выигрыше от рекордного импорта. Импорт из Австралии подскочил на 59% за год до 83,24 миллиона тонн, превысив уровень 2020 год.

В 2020 году Китай импортировал 77,51 млн тонн австралийского угля, а в 2021 и 2022 годах практически не покупал его. Пекин снял ограничения на австралийский уголь в январе 2023 года на фоне потепления отношений с Канберрой, которое также привело к возобновлению торговли ячменем и вином.

Импорт монгольского угля в Китай также вырос на 19% до 82,82 миллиона тонн благодаря улучшению трансграничной инфраструктуры, но его с трудом обогнала Австралия и опустилась на четвертое место.

В 2024 году на внешние рынки продали 195 миллионов тонн российского угля, что на 17,5 миллиона тонн меньше, чем в 2023 году, и на 26,2 тонн меньше, чем в 2022 году. Отмечается, что в сравнении с 2021 годом экспорт угля обвалился на 13%, а нынешние объемы - самые низкие за шесть лет.

На экспорт угля оказывают негативное влияние санкции, потому что уголь попал под тотальное эмбарго, а крупнейшие угольные компании - СУЭК и "Мечел" внесены в санкционные списки США.

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